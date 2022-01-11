В Коми восстановили прерванное в результате аварии электроснабжение района

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Электроснабжение Троицко-Печорского района Республики Коми, прерванное во вторник утром в результате аварии, полностью восстановлено. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

"Работы по ликвидации аварийного отключения электроснабжения в Троицко-Печорском районе завершены. Все потребители подключены", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее во вторник ГУ МЧС сообщало, что под аварийное отключение электроэнергии попали 12 населенных пунктов, в которых проживают 4 281 человек, а также девять социально значимых объектов, семь котельных и около 3 тыс. жилых домов.

По информации администрации района, без электричества остались населенные пункты Мылва, Белый Бор, Знаменка, Мамыль, Комсомольск-на-Печоре, Якша, Усть-Илыч, Палью, Еремеево. Все пять котельных в отключенных населенных пунктах перешли на автономный режим работы, запущены резервные источники энергоснабжения, запас топлива создан. Занятия в школах этих поселков во вторник были отменены.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, в ночь на 12 января в Троицко-Печорском районе ожидаются морозы до минус 20-22 градусов, днем - 12-14 градусов ниже нуля.