Собянин отметил, что праздники в Москве прошли без аварий в коммунальной сфере

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Праздничный период в Москве прошел без аварий и происшествий, несмотря на три больших снегопада, в ходе которых выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Празднование Нового года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. За это большое спасибо сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в эти дни", - приводятся слова мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что в Москве к праздникам также было установлено более 4,5 тыс. световых объемно-декоративных конструкций и порядка 1 тыс. искусственных новогодних елей. В праздничном режиме работала архитектурно-художественная подсветка на 150 зданиях, мостах, эстакадах и других объектах города. Кроме того, для жителей и гостей города работают 1,4 тыс. катков, 382 лыжные трассы общей протяженностью 616 км; 359 ледяных горок и снежных городков; 1 855 универсальных площадок для зимних видов спорта; 44 лыжные базы.

Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были заранее сформированы 1 352 аварийно-восстановительные бригады, а также подготовлено 1 449 единиц специализированной техники, свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные. Аварийных отключений потребителей за праздничный период не было.

"В праздничные дни прошли три сильных снегопада, в ходе которых выпало более половины месячной нормы осадков. На уборку снега выходили 10,5 тыс. единиц специализированной снегоуборочной техники, а в очистке скатов крыш и уборке дворов были задействованы 2,9 тыс. бригад и 43 тыс. единиц малой механизации", - перечисляется в материале.

Для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре города, в круглосуточном режиме работали 1,1 тыс. человек, применялось 380 единиц техники.