В Саранске создадут креативный кластер "Арт-завод" на базе винных складов XIX века

ТАСС, 11 января. Креативный кластер "Арт-завод" со студиями графического дизайна, цифрового искусства и музеем истории планируют создать на базе зданий винных складов XIX века в Саранске. Об этом во вторник сообщается по итогам рабочей поездки в Мордовию генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

"Креативный кластер "Арт-завод" - будет размещаться на базе комплекса зданий винных складов XIX века на улице Мокшанской в Саранске. Место выбрано неслучайно - реализация проекта позволит создать арт-пространство на базе объекта исторической застройки. Здесь хотят разместить целый ряд площадок для творческой молодежи, в том числе студии графического дизайна, цифрового искусства, фото- и видеостудии, музей истории винных складов, сувенирный магазин", - говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Артема Здунова, у комплекса исторических зданий высокий потенциал, власти рассчитывают, что территория может стать одной из точек притяжения в Саранске.

Фонд создан по инициативе президента страны Владимира Путина как институт поддержки для творческих и креативных индустрий, таких как театр, музыка, музейное дело, фестивали, выставки, медиапроекты. В 2022 году фонд поддержит заявки на получение грантов на сумму 8 млрд рублей.