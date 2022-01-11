На Урале представили туристическую карту по Курганской области

ТАСС, 11 января. Туристическая карта с информацией о мастерах-ремесленниках и мастерах декоративно-прикладного искусства, музеях и центрах традиционных культур создана в Курганской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в областном Доме народного творчества.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, в том числе.

"Мы выпускаем туристическую карту "Заповедные районы ремесленного мастерства Курганской области". Воспользовавшись картой, каждый желающий сможет самостоятельно посетить уникальные объекты - места традиционной культуры Зауралья", - поделились в Доме народного творчества, отметив, что благодаря карте можно будет узнать о мастерах-ремесленниках и мастерах декоративно-прикладного искусства в регионе, а также о музеях и центрах традиционных культур.

Над проектом, целью которого является популяризация народных художественных ремесел, в течение 2021 года работали сотрудники Курганского областного Дома народного творчества, заведующие музеев и сельских клубов.

Кроме того, здесь создали цикл видеофильмов "Мастера и ремесла Курганской области" о традиционных ремеслах, бытовавших на территории Курганской области с XIX века и сохранившихся до наших дней. В них зритель узнает, в том числе, о творчестве современных мастеров - преемников традиционной культуры региона.