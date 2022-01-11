Умерла школьница, пострадавшая в ДТП с фурой под Иваново

ТАСС, 11 января. Число жертв столкновения легковушки и грузовой фуры, которое произошло 8 января на трассе в Ивановской области, выросло до четырех. В больнице умерла 15-летняя пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Скончалась 15-летняя девочка, которая попала в тяжелейшую автомобильную аварию 8 января наступившего года", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в Иваново семья приехала недавно с севера.

Столкновение фуры и автомобиля Volkswagen Polo, который выехал на встречку, произошло на трассе Иваново - Ярославль. В результате погибли мужчина-водитель, а также его мать и жена. Находившаяся с ними в автомобиле школьница с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.