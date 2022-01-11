Суд заключил отца экс-главы ФБК под стражу за нарушение подписки о невыезде

ТАСС, 11 января. Суд в Ненецком автономном округе (НАО) заключил в СИЗО отца экс-главы ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова Юрия Жданова, который 19 декабря 2021 года был приговорен к условному сроку за служебный подлог и мошенничество, за то, что он нарушил условия меры пресечения в виде подписки о невыезде до конца срока обжалования и уехал из НАО в Нижегородскую область, где был задержан. Об этом сообщили во вторник ТАСС в окружном суде.

"Бывший заместитель председателя жилищной комиссии администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Юрий Жданов взят под стражу в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения <…>. Жданов, не получив разрешения суда, покинул место жительства и уехал в Нижегородскую область, где был обнаружен сотрудниками полиции в одной из гостиниц", - сказали в суде.

Он помещен под стражу на весь период апелляционного обжалования приговора.

19 декабря 2021 года Нарьян-Марским городским судом Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог" и ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Приговор не вступил в законную силу, и на период апелляционного обжалования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно подписке о невыезде Жданов не мог покидать место жительства, расположенное в поселке Искателей НАО.