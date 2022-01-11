Марину Хлебникову выписали из больницы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, сообщила о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения.

"Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", - объявила она своим подписчикам в Instagram.

Певица уточнила, что пока не может вернуться домой, где 18 ноября 2021 года произошел пожар. "Поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры", - сказала она.

Хлебникова также поблагодарила поклонников за поддержку, которую они ей оказали во время лечения.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября 2021 года. Пострадали два человека, включая саму артистку. Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ, затем проходила лечение в ожоговом отделении.