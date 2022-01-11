В Татарстане подготовили обсерваторы для пациентов на случай завоза штамма "омикрон"

ТАСС, 11 января. Обсерваторы и боксы в инфекционных больницах Татарстана подготовлены на случай возможного завоза штамма коронавируса "омикрон". Об этом президент республики Рустам Минниханов сообщил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В республике имеется полная готовность к возможному завозу нового штамма коронавируса "омикрон". Подготовлены обсерваторы, имеются специально отведенные боксы в инфекционных больницах. Мы также готовы своевременно развернуть дополнительные инфекционные койки", - сказал Минниханов.

Кроме этого, по его словам, в международных аэропортах "Казань" и "Бегишево" проводится тестирование лиц, прибывающих из стран, где выявляется новый штамм "омикрон".

Случаи заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 13 субъектах РФ: Москва, Московская область, Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.