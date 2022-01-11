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Пандемия COVID-19

Заболевший ковидом президент Мексики рассказал о своем самочувствии

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что чувствует себя хорошо и у него нет серьезных симптомов болезни

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, получивший положительный результат теста на коронавирус, сообщил во вторник, что чувствует себя хорошо и у него нет серьезных симптомов болезни.

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"Я охрип, у меня пропал голос, но видите, выгляжу хорошо", - сказал он в ходе видеоподключения на пресс-конференции.

Во время трансляции глава государства измерил температуру и сатурацию, которые оказались в пределах нормы. "Я пью парацетамол и чувствую себя достаточно хорошо", - добавил он.

По мнению президента, легкое течение болезни связано в том числе с тем, что он заразился омикрон-штаммом. "К счастью, этот штамм не такой опасный, как "дельта", и я это вижу на себе", - сказал он.

По словам министра здравоохранения Хорхе Алькосера, ожидается, что Лопес Обрадор уже 17 января сможет вновь появиться на традиционной утренней пресс-конференции.

Глава государства сообщил о положительном тесте в понедельник вечером. В январе 2021 года Лопес Обрадор уже болел коронавирусной инфекцией. 7 декабря прошлого года он получил бустерную дозу вакцины от коронавируса, третью прививку сделали препаратом AstraZeneca.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия COVID-19
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