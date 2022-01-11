Сильные осадки прогнозируются на юге России

ТАСС, 11 января. Сильнейшие осадки обрушатся на Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ, Джубгу, Лазоревское и Магри в среду. В Туапсе возможны подтопления и выход рек из берегов, а в Краснодаре сформируется снежный покров до 10 см, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник.

"Аномальное тепло на Кубани сменится в среду, 12 января, сильнейшими ливневыми осадками, наибольшее количество которых ожидается в Туапсинском районе. Больше всего прогнозируется в Туапсе, где за сутки выпадет до 78 мм осадков, или 50% всей месячной нормы (8 ведер дождевой воды на метр квадратный), в связи чем вероятны подтопления и выход рек из берегов. Самые сильные осадки пройдут во второй половине дня", - рассказал он.

По словам Тишковца, сильные ливни также обрушатся на Горячий Ключ и Джубгу, где выпадет 36 мм осадков, в Лазаревском - 66 мм, Магри - 75 мм. В зону аномальных осадков попадет и Краснодар, где выпадет 20,6 мм осадков, или 33% месячной нормы осадков. Это вызовет формирование снежного покрова высотой до 5-10 см.

Метеоролог отметил, что эти осадки в последующем станут причиной гололедицы. "В отдельных районах (Абинский, Туапсинский), а также муниципального образования "Город-курорт Геленджик" в дневные часы местами возможен ледяной дождь. В ночь на четверг ледяной панцирь - гололедица - накроет почти весь Краснодарский край", - сообщил Тишковец.