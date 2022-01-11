Рособрнадзор пока не планирует переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Переводить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, физике и химии на компьютеры по аналогии с экзаменом по информатике в ближайшем будущем пока не планируется. При этом развернутые ответы все-таки будут проверяться экспертами, поскольку доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в распоряжении Рособрнадзора пока нет, заявили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина высказала предположение, что сдачу ЕГЭ по естественно-научным предметам могут перевести на компьютеры в 2024-2025 годах.

"Развернутые ответы ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают в том числе запись большого количества формул. Компьютерным набором формул в специализированных программах занимаются в основном профессионалы. Это не может быть элементом ограниченного по времени экзамена по математике, физике или химии и не должно влиять на результаты экзамена. Поэтому компьютеризация данных экзаменов - [это], скорее, не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста", - заявили в ведомстве.