"Переломная точка" и "шестизначные цифры". О чем говорили на совете по борьбе с ковидом

Россия находится в "переломной точке", когда определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при неблагоприятном сценарии число выявляемых в день случаев заражения может стать шестизначным.

ТАСС собрал ключевые заявления со встречи.

Ситуация в стране

Пока заболеваемость ковидом в России падает - за первую неделю нового года она снизилась на 19,4%, сообщила Попова. В 35 регионах она превышает среднероссийский уровень.

По данным Минздрава, число пациентов в больницах с конца декабря уменьшилось почти на 10%, до 114 тыс. Это позволяет держать в резерве около 30% специализированных больничных коек - немного больше, чем две недели назад.

При этом сокращение количества выявляемых случаев может быть связано со снижением охвата тестированием - в первые семь дней года в стране в среднем делали 239 тестов на 100 тыс. жителей в сутки при нормативе в 300. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил регионам о необходимости наращивать тестирования, пока "не везде уровень диагностики достаточный".

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в России, новогодние праздники прошли спокойно, "критического роста заболеваемости не наблюдалось", рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что невысоким для города оставалось и число госпитализаций - 600-750 в день.

Темпы вакцинации

Темпы вакцинации от ковида в России в новогодние праздники серьезно снизились: если две недели назад Мурашко говорил о 190 тыс. прививаемых в сутки, то сейчас - только о 70 тыс. В итоге за каникулы привились только 759 тыс. человек.

Вакцинация остается самым надежным способом борьбы с новой инфекцией, напомнил Мишустин, и в стране созданы все возможности, "чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку, [а] если пришло время, то и повторно". Сейчас, по его словам, критически важно "кратно наращивать" и темпы ревакцинации - в ряде регионов, как заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, из-за запоздания с этим падает уровень коллективного иммунитета.

Глава правительства напомнил, что последствия перенесенного ковида могут быть серьезными, особенно у людей с хроническими болезнями. По информации Минздрава, у 60% россиян, прошедших углубленную диспансеризацию после болезни, нашли заболевания, связанные с осложнениями после перенесенного ковида.

Угроза "омикрона"