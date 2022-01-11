"Переломная точка" и "шестизначные цифры". О чем говорили на совете по борьбе с ковидом

Россия находится в "переломной точке", когда определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при неблагоприятном сценарии число выявляемых в день случаев заражения может стать шестизначным.
ТАСС собрал ключевые заявления со встречи.
Ситуация в стране
- Пока заболеваемость ковидом в России падает - за первую неделю нового года она снизилась на 19,4%, сообщила Попова. В 35 регионах она превышает среднероссийский уровень.
- По данным Минздрава, число пациентов в больницах с конца декабря уменьшилось почти на 10%, до 114 тыс. Это позволяет держать в резерве около 30% специализированных больничных коек - немного больше, чем две недели назад.
- При этом сокращение количества выявляемых случаев может быть связано со снижением охвата тестированием - в первые семь дней года в стране в среднем делали 239 тестов на 100 тыс. жителей в сутки при нормативе в 300. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил регионам о необходимости наращивать тестирования, пока "не везде уровень диагностики достаточный".
- В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в России, новогодние праздники прошли спокойно, "критического роста заболеваемости не наблюдалось", рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что невысоким для города оставалось и число госпитализаций - 600-750 в день.
Темпы вакцинации
- Темпы вакцинации от ковида в России в новогодние праздники серьезно снизились: если две недели назад Мурашко говорил о 190 тыс. прививаемых в сутки, то сейчас - только о 70 тыс. В итоге за каникулы привились только 759 тыс. человек.
- Вакцинация остается самым надежным способом борьбы с новой инфекцией, напомнил Мишустин, и в стране созданы все возможности, "чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку, [а] если пришло время, то и повторно". Сейчас, по его словам, критически важно "кратно наращивать" и темпы ревакцинации - в ряде регионов, как заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, из-за запоздания с этим падает уровень коллективного иммунитета.
- Глава правительства напомнил, что последствия перенесенного ковида могут быть серьезными, особенно у людей с хроническими болезнями. По информации Минздрава, у 60% россиян, прошедших углубленную диспансеризацию после болезни, нашли заболевания, связанные с осложнениями после перенесенного ковида.
Угроза "омикрона"
- Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России за новогодние каникулы выросло практически втрое, до 305. Они выявлены в 13 регионах - Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии, а также Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской и Рязанской областях и Пермском крае.
- Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Турции, зарегистрированы случаи завоза новой инфекции в общей сложности из 25 стран.
- Попова и Мурашко предупредили об опасности нового штамма: по словам главы Роспотребнадзора, инфицированный "омикроном" может распространять вирус уже на вторые сутки после заражения (притом что симптомы у него появятся на третий-пятый день), а министр здравоохранения отметил, что называть течение ковида при "омикроне" более легким, чем при штамме "дельта", нельзя.
- Распространение омикрон-штамма может привести к значительному росту заболеваемости в стране, заявили участники заседания. Так, в Москве, с которой начинались все предыдущие волны эпидемии, он может произойти уже в ближайшие 7-10 дней, считает Собянин. При этом ситуация в столице, по его прогнозу, может оказаться хуже, чем в предшествующие два года пандемии.
- При неблагоприятном развитии событий число выявляемых случаев может стать шестизначным, предостерегла Попова. Реализуется ли такой сценарий, станет понятно скоро - сейчас, по выражению Мурашко, Россия находится "в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация". Ключевыми для сдерживания взрывного роста заболеваемости остаются ограничительные меры и вакцинация, напомнил министр.