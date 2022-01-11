В Германии впервые с 1946 года число умерших за год превысило 1 млн

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Годовой показатель смертности в ФРГ впервые с 1946 года превысил отметку в 1 млн человек и составил 1 016 899. Об этом свидетельствуют предварительные результаты специальной оценки Федерального статистического ведомства Германии, опубликованные во вторник.

"Лишь единожды в истории ФРГ годовой показатель смертности превышал отметку в 1 млн человек - в 1946 году, когда умерло 1 001 600 [жителей Германии]", - отмечается в сообщении ведомства. При этом в отличие от предыдущего максимума, когда высокая убыль населения обуславливалась тяжелыми условиями жизни в послевоенной ФРГ, сегодня столь большое абсолютное значение показателя смертности объясняется существенно возросшей по сравнению с серединой ХХ века численностью населения страны и увеличением доли пожилых людей в его структуре.

Как следует из материалов ведомства, одной из причин ускорения роста годового числа умерших также стала пандемия: за период с 2019 по 2021 год прирост смертности составил около 8%, в 2-4 раза превысив прогнозы экспертов.

Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 114 351. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 7 581 381 жителя Германии. Выздоровело 6 202 300 граждан республики. Население страны составляет 83,2 млн человек.