ВОЗ выступила за создание новых вакцин от коронавируса и обновление состава существующих

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин от коронавируса считает необходимой разработку дополнительных препаратов, оказывающих высокое влияние на профилактику коронавируса и его распространение. Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном во вторник на официальном сайте организации.

"Группа считает, что [дополнительные] вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и ее распространение в дополнение к предотвращению тяжелого течения заболевания и смерти, необходимы и должны быть разработаны. До тех пор, пока такие препараты не будут доступны, а также по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы вакцины продолжали соответствовать критериям ВОЗ, они должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему на данный момент варианту коронавируса.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ВОЗ сообщило, что темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя все еще значительно превышают скорость распространения дельта-штамма.