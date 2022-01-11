Регулятор ЕС не стал комментировать результаты проверок в России по "Спутнику V"

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не может комментировать результаты инспекций в Россию в рамках оценки вакцины "Спутник V". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе европейского регулятора.

"Пока оценка продолжается, EMA не может комментировать полученную информацию (в том числе результаты проверок)", - отметили в агентстве.

В организации уточнили, что в 2021 году в России были проведены проверки надлежащей производственной практики и надлежащей клинической практики. "Подробная информация, в том числе относительно результатов проведенных проверок, будет включена в окончательный доклад, - подчеркнули в EMA. - Этот доклад будет опубликован после завершения оценки".

Ранее замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что специалисты EMA дали положительное заключение относительно процедуры клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V".

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит последовательную экспертизу вакцины "Спутник V", предусматривающую в том числе проверку информации по мере ее поступления от производителя.