Заболеваемость COVID-19 в Костромской области снизилась в шесть раз

ТАСС, 11 января. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Костромской области снизилось в шесть раз за последние восемь недель. Об этом сообщил во вторник губернатор Сергей Ситников на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В течение последних восьми недель количество выявленных случаев (заражения коронавирусом - прим. ТАСС) уменьшилось практически в шесть раз. Сегодня регистрируется до 30-35 человек в сутки. При этом до 29% сократилась доля заболевших в возрасте старше 65 лет, в возрасте 50-64 года - до 23,5%. Показатель заболеваемости за последние сутки составил 5,55 на 100 тыс. населения, что почти в два раза ниже, чем в среднем по РФ", - сказал Ситников.

По его словам, за весь период пандемии на территории региона было зарегистрировано 48 952 случая коронавируса. В конце октября 2021 года коронавирус выявлялся у 210 человек в сутки. По словам Ситникова, это был высокий уровень заболеваемости для области.

Губернатор напомнил, что в целях снижения заболеваемости в регионе были приняты ограничительные меры - было приостановлено проведение публичных массовых мероприятий, введен режим обязательной самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет, для посещения ресторанов, торговых центров, организаций культуры, фитнес-центов и других организаций массового пребывания людей необходимо наличие сертификата о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев. Принятие мер позволило сократить стационарный коечный фонд с 1,5 тыс. до 600 коек, заполнение "красных зон" составляет 52%. Потребление кислорода в стационарах сократилось в пять раз.

Ситников отметил, что на количество выявленных заболевших может оказать влияние нерабочая неделя - в праздничные дни не все жители области с недомоганиями обращались к врачам. "Мы отдаем себе отчет, что в ближайшие дни мы столкнемся с отложенными случаями", - сказал губернатор.