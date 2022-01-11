В Мурманске отметили 80-летие прихода первого арктического конвоя в годы войны

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Митинг и спуск на воду венков в память о погибших моряках и работниках порта прошел во вторник в Мурманске в честь 80-летия прихода в город первого каравана союзных судов, доставлявших грузы по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

В митинге на площади возле мурманского Морского вокзала приняли участие военные моряки с оркестром, представители администрации города и области, командования Северного флота, а также общественники.

"Переоценить подвиг, который совершили мурманчане, работники морского порта, невозможно. Четверть всей помощи союзников, которая шла Советскому Союзу, шла по северному пути. За годы войны, начиная с 1942 года, более 2 млн тонн было обработано, выгружено именно в нашем морском торговом порту", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на митинге.

Участники митинга также возложили цветы к памятнику советским воинам, и спустили на воду с борта буксира венок и почтили минутой молчания память о работниках порта, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Северными (арктическими) конвоями в годы Великой Отечественной войны в СССР доставлялись грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании морем через Северную Атлантику.

С августа 1941 по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск (в настоящее время Северодвинск - прим. ТАСС) и Мурманск доставили более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла. Арктический маршрут союзных конвоев был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.