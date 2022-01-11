В EMA заявили, что вакцинация хорошо защищает от госпитализации при заражении "омикроном"

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Вакцинация является эффективным способом защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении вариантом коронавируса "омикрон". Об этом заявил во вторник на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Результаты последних исследований свидетельствуют, что эффективность вакцин против заражения вариантом "омикрон" ниже, чем для других вариантов, - отметил он. - В результате существует вероятность того, что больше вакцинированных людей заразятся данным штаммом. Однако в то же время исследования показывают, что вакцинация продолжает обеспечивать высокий уровень защиты против тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении "омикроном". А последние данные говорят о том, что люди, получившие бустерную дозу, защищены лучше, чем те, кто прошел только первичный курс вакцинации".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября прошлого года обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ВОЗ полагают, что данный вариант является более заразным, однако само заболевание при заражении этим штаммом протекает в среднем в более мягкой форме по сравнению с другими вариантами, в том числе при заражении вариантом "дельта".