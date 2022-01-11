В Подмосковье на развитие паллиативной медпомощи в 2021 году направили 488 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Московской области в 2021 году по региональной программе "Здравоохранение Подмосковья" направили на развитие паллиативной медицинской помощи 488 млн рублей, увеличив объем средств почти в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер ранее направила обращение на имя губернатора региона Андрея Воробьева о том, что жители Московской области вынуждены обращаться за паллиативной помощью в платные клиники или в Москву, так как в Подмосковье отсутствуют необходимые для этого информационные ресурсы. По ее словам, Московская область является единственным регионом РФ, где отсутствует главный внештатный специалист по оказанию паллиативной помощи взрослым пациентам. Кроме того, она отметила, что в 2020 году в Подмосковье паллиативную помощь недополучили 72% нуждающихся.

В министерстве уточнили, что в Московской области медпомощь паллиативным пациентам доступна в полном объеме на всей территории региона и оказывается амбулаторно в 44 кабинетах, в том числе на дому - полностью укомплектованными 22 выездными патронажными бригадами. В 54 медицинских организациях практически во всех городских округах оказывается стационарная помощь на 727 койках паллиативной медпомощи и 1 227 койках сестринского ухода. Паллиативную помощь на дому оказывают после посещения пациента участковым врачом, который назначает выезд патронажной бригады. Также в Подмосковье есть главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи, его обязанности исполняет Андрей Ишутин.

"По государственной программе Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на развитие паллиативной медицинской помощи в 2021 году было предусмотрено средств почти вдвое больше, чем в 2020 году - 488 млн рублей. Закуплено медоборудование, медицинские изделия, обезболивающие препараты и семь санитарных автомобилей. Таким образом, патронажная паллиативная служба в настоящее время имеет 29 автомобилей. В 2022 году запланирована закупка еще 10 машин", - сказали в Минздраве.

В министерстве добавили, что закупка анальгетиков формируется медорганизациями на основании потребности, которая обеспечивается в полном объеме. Обеспечение физических лиц наркотическими лекарственными препаратами и психотропными веществами на территории Московской области осуществляется в 62 аптечных пунктах государственной аптечной сети "Мособлмедсервис", которые представлены в каждом городском округе.

"Все необходимые препараты любых форм использования имеются в достаточном количестве на складе аптечной сети и оперативно доставляются. Также вся необходимая помощь в обезболивании пациентов оказывается бригадами скорой помощи. Жалоб на неоказание указанной помощи в Минздрав региона не поступало. В том числе иных жалоб на неоказание помощи в обезболивании пациентов паллиативных не зафиксировано. <...> По конкретным случаям, указанным в публикации, Министерством здравоохранения Московской области будет проведена дополнительная проверка", - отметили в Минздраве.

Регистр пациентов

В министерстве также рассказали, что с 2021 года ведется единый регистр пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, и сейчас в нем состоят почти 30 тыс. человек, из которых 498 - дети. За 2020 год детская паллиативная помощь была оказана 786 детям. В 2021 году паллиативную помощь в Московской области получили 40 пациентов, имеющих постоянную регистрацию в Москве, на медицинское обслуживание которых было потрачено более 10,5 млн рублей из средств подмосковного бюджета. В 2021 году поступило 42 обращения из департамента здравоохранения столицы о пациентах - жителях Подмосковья, получающих паллиативную помощь в медорганизациях Москвы.

"Во всех случаях были даны ответы с готовностью обеспечить медэвакуацию и необходимую паллиативную помощь с указанием контактного телефона ответственного сотрудника для оперативной связи. С декабря 2021 года достигнуты договоренности о взаимодействии между Департаментом здравоохранения Москвы и Минздравом Московской области по организации оказания паллиативной помощи пациентам по месту их постоянной регистрации. Дополнительно, в настоящее время прорабатывается вопрос заключения соглашения о возмещении расходов на оказание паллиативной помощи патронажными службами на дому по фактическому месту жительства пациента", - добавили Минздраве.

Кроме того, в 2021 году начата программа обучения и повышения квалификации медицинских работников, оказывающий паллиативную помощь. Обучение в ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России прошли 15 медработников, в 2022 году пройдут еще 200. Специалистами ГАУЗ МО "Московский областной хоспис (для детей)" были разработаны методические рекомендации по выписке наркотических препаратов, которые также используются в обучении специалистов.

"В 2022 году планируется ряд мероприятий, направленных на повышение качества оказания и доступности паллиативной помощи в Московской области. Будет осуществлена оптимизация коек сестринского ухода и увеличено количество паллиативных коек, создан единый координационный центр по оказанию паллиативной медицинской помощи, а также начнет работу единая горячая линия по вопросам, связанным с оказанием паллиативной помощи. Разрабатывается информационный ресурс с подробной информацией об оказании паллиативной помощи на территории Подмосковья", - отметили в министерстве.