Бастрыкин: две трети обвиняемых активно изучали в интернете контент о нападениях на школы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Не менее двух третей обвиняемых в нападениях на учебные заведения активно изучали в интернете контент, связанный с массовыми убийствами в школах. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ, выступая в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

"Не менее двух третей обвиняемых активно искали и изучали контент, посвященный нападениям на школы. Некоторые сами являлись администраторами соответствующих сообществ в сети Интернет", - цитирует Бастрыкина пресс-служба ведомства.

По его словам, опасение вызывает увеличение количества преступлений, совершенных подростками, в частности, с использованием современных технологий, так как 98% молодых людей используют интернет.

Всего за 11 месяцев 2021 года рост преступлений с использованием IT-технологий составил 7,1%. За этот период зарегистрировано 494 тыс. преступлений, в том числе с использованием банковских карт - 154,4 тыс., интернета - 335,9 тыс., мобильной связи - 201,3 тыс., а расследовано всего 15 тыс. преступлений.