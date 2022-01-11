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Пандемия COVID-19

Медрегулятор ЕС не исключает, что бустеры от коронавируса придется вводить каждый год

Существует риск того, что население устанет от постоянного введения бустеров, отметили в EMA

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕMA) не исключает, что бустерные прививки от коронавируса придется делать каждый год. Об этом заявил во вторник на брифинге глава департамента ЕMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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"Существуют две обеспокоенности, если мы будем вводить бустеры слишком часто, скажем, каждые четыре месяца, - отметил он. - В конечном счете мы можем столкнуться с проблемой иммунного ответа, то есть иммунный ответ будет не настолько хорошим, как хотелось бы. Мы должны быть осторожны, чтобы не перегружать иммунную систему". "И конечно, во-вторых, существует риск того, что население просто устанет от постоянного введения бустеров", - добавил специалист.

"Поэтому мы должны начать задумываться о введении бустеров с большим промежутком времени, - подчеркнул Кавалери. - При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа".

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