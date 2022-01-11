В Вологодской области проведут служебную проверку в связи с отключениями света в праздники

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области проведут служебное расследование по факту массовых аварийных отключений электроснабжения в новогодние праздники, когда без света остались почти 1 600 жителей 30 населенных пунктов. В 2022 году будет реализована комплексная программа укрепления энергоснабжения, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы приняли решение, что проведем служебное расследование и запустим подготовку комплексной программы по укреплению и повышению надежности энергоснабжения населенных пунктов, которая будет реализована в полном объеме в этом году. "Россети Северо-Запад" взяли на себя обязательство не только разработать эту программу, но и укрепить кадровый и материально-технический состав и снабжение своих сетевых организаций для недопущения подобных случаев", - сказал Кувшинников, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

По его словам, ситуация с масштабными отключениями в новогодние праздники впервые наблюдалась в регионе, она затронула Череповецкий, Устюженский и несколько других районов области. Веерные отключения электричества произошли из-за обильных снегопадов, налипания снега на проводах и обрушения веток и деревьев с налипшим снегом на ЛЭП.

"Я сам вместе с энергетиками выезжал на объекты в Череповецком районе, видел, какое количество налипшего снега находится на объектах, на линиях. И конечно, работа, которая была проведена летом энергетиками по расчистке линий от деревьев, была недостаточной. Мы круглосуточно контролировали ситуацию. На территории Череповецкого района круглые сутки работали восстановительные бригады. На сегодня электроснабжение восстановлено, но допустить такие случаи в дальнейшем мы не можем. Это омрачило празднование для 1 600 человек в 30 населенных пунктах, которые остались без света в праздничные дни", - сказал губернатор.

Как сообщала в понедельник начальник областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова, с 31 декабря по 9 января зафиксировано 109 фактов ограничения потребления коммунальных ресурсов, в том числе 88 инцидентов по электроснабжению, 21 авария. Произошло 90 аварийных отключений электричества, наиболее продолжительное было с 31 декабря по 1 января и 7 января, которое затронуло 1 600 жителей более 30 селений.

По информации правительства области, сотрудники Череповецкого и Шекснинского лесхозов, филиалов Вологдалесхоза в праздничные дни по просьбе ПАО "Россети Северо-Запад" оказывали содействие в расчистке линий электропередачи, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение и не допустить повторных повреждений.