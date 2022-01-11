Заболеваемость ковидом в России может достичь 100-200 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в России в случае преобладания нового штамма "омикрон" может достичь 100-200 тыс. человек в сутки, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число выявляемых в стране ежедневно случаев заражения коронавирусом при неблагоприятном сценарии может стать шестизначным.

"Судя по тому, что происходит в зарубежных странах сейчас во многих, такой прогноз имеет свои основания. Я думаю, что речь пойдет о 100-200 тыс. [человек]", - сказал Альтштейн во вторник в эфире телеканала РБК.

При этом ученый предположил, что из-за меньшей летальности нового штамма и более легкого течения заболевания, вероятно, что большая часть пациентов будет лечиться дома. Альтштейн также призвал граждан активно вакцинироваться от ковида.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России выявили в общей сложности 305 случаев заражения этим вариантом.