Эксперт считает, что вакцинация является важным условием для окончания пандемии к осени

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пандемия может закончиться к осени 2022 года, но важным условием является вакцинация. Такое мнение во вторник выразил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире телеканала РБК .

"Я думаю, что шансы справиться с пандемией [коронавируса] к осени 2022 года - они есть, существуют. Но очень важное условие - это вакцинация", - сказал он.

Альштейн добавил, что "эта эпидемия закончится раньше, чем она охватит 100% населения", несмотря на то, что заболеваемость ковидом высокая.

"То, что делает Pfizer и хочет к марту выпустить новый вариант вакцины, направленный против "омикрона", - это очень правильный подход. Я уверен, что наши специалисты в Центре им. Гамалеи тоже готовят такую вакцину, и, если будет решение, они тоже смогут ее примерно к марту выпустить", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 310,6 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 684 204 случая заражения, выздоровели 9 732 018 человек, умерли 317 687. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.