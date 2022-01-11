Александрийский патриархат недоволен решением РПЦ образовать Патриарший экзархат Африки

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Синод Александрийской православной церкви выразил недовольство решением Священного синода РПЦ образовать Патриарший экзархат Африки и заявил, что продолжит исполнять пастырский долг перед своей паствой на африканском континенте. Об этом говорится в заявлении Александрийского патриархата, который проводит в Александрии свое заседание 10-12 января.

"Древний Александрийский патриархат выражает глубокую скорбь по поводу Патриархии России об учреждении Экзархата в канонических пределах юрисдикции Древней Александрийской церкви, решения, принятого между праздниками Рождества Христова и Богоявления (25 декабря и 6 января - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении, которое цитирует Международное агентство церковных новостей "Православие".

По словам синода, "Александрийский патриархат будет продолжать исполнять свой пастырский долг перед своей паствой, вверенной ему Господом, подчиняясь духовному наследию великих греческих отцов Церкви, которые, по мнению современного русского богослова покойного отца Георгия Флоровского, оставили неизгладимый след в православном богословии и Церкви".

По словам агентства, синод посылает всем сигнал о том, что "Александрийский патриархат остается приверженным цели своей священной миссии давать жителям Черного континента надежду на Бога". Это - первая публичная реакция Патриарха Феодора II на решение Московской Патриархии о создании Экзархата в пределах юрисдикции Александрийского патриархата, добавляет оно.

Заседание синода началось 10 января Божественной литургией в патриаршей часовне со соблюдением санитарных мер. Первый день работы был посвящен вопросам, касающимся миссионерской деятельности Александрийского патриархата. С докладом на тему "Борьба с вторжением Православных Церквей на Африканский континент" выступил митрополит Камерунский Григорий.

Патриарший экзархат Африки

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Патриаршим экзархом Африки с титулом "Клинский" был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).

В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет "покрывать" 23 государства.

Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.

В постановлении уточняется, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого часть духовенства Александрийского патриархата, заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Кирилла с просьбой о принятии их в юрисдикцию РПЦ. Многие обращения были сделаны еще в 2019 году, сразу после признания ПЦУ патриархом Феодором.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.