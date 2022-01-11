Туристскую зону "Мэздах" планируют создать в республиканском центре Адыгеи до 2025 года

МАЙКОП, 11 января. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в течение трех ближайших лет создать в Майкопе на территории 435 га зону отдыха "Мэздах" (в переводе с адыгского - "красивый лес"), сообщила ТАСС во вторник главный специалист министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Анна Карева.

"Планируется, что новая зона для семейного и активного отдыха "Мэздах", которая займет площадь 435 га в живописном месте Майкопа, будет создана в ближайшие три года. Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики и ДОМ.РФ подписали соглашение, в соответствии с которым до будущего лета специалисты компании, имеющие большой опыт работы, в том числе и зарубежный, разработают дизайн-проект территории. В свою очередь власти до 2025 года его реализуют", - сказала она.

Средства на реализацию проекта развития территории планируется направить из федерального, республиканского, местного бюджета, а также внебюджетных источников, уточнила собеседница агентства.

Ранее глава республики Мурат Кумпилов сообщал, что туристская территория "Мэздах" на водораздельном хребте Нагиеж-Уашх, который имеет историческое значение, станет продолжением реализуемого сейчас масштабного проекта по укреплению берега реки Белая в Майкопе, реконструкции открытого бассейна и создании там современной зоны отдыха в нижней части парка культуры и отдыха. Три года назад на хребте восстановили разрушенную в 90-х годах прошлого века лестницу Мэздах, ведущую к смотровой площадке на высоте около 300 м. Это стало возможным благодаря участию региона в проекте "Формирование комфортной городской среды" и привлечению спонсорских средств.

Концепция проекта представляет собой несколько объектов рекреации и активного отдыха. В лесопарковой зоне планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки. Будут отведены места для пикника, установлены беседки. По словам главы региона, перед проектировщиками поставлен ориентир - идея гармонии с внешней средой: они должны создать парк, где человек чувствует себя комфортно, но существует внутри природы.

О хребте Нагиеж-Уаш

Хребет Нагиеж-Уаш имеет историческое значение: археологами там обнаружена крепость древнего города и множество курганов. В материалах Адыгейской республиканской юношеской библиотеки отмечается, что на панорамную точку хребта, которую называют Царской горкой, из крепости Майкоп 13 сентября 1861 года совершил экскурсию император России Александр II.