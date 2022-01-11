В Петербурге открылся еще один пункт для складирования снега на случай аномальных осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Новый пункт складирования снега вместимостью около 50 тыс. кубометров открылся в Курортном районе Петербурга, он рассчитан на прием снежных масс в случае рекордных снегопадов и проработает до конца зимы. Об этом рассказал журналистам во вторник начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин.

"Временный снегоприемный пункт предоставлен администрацией Курортного района. Он рассчитан на случаи аномальных, обильных снегопадов. Здесь 2,5 га, вместить он может около 50 тыс. кубов. Пункт будет работать до конца зимы и сможет полностью обеспечить город Сестрорецк", - сказал он.

Мизюкин также добавил, что пункт для складирования снега оборудован специальным изолирующим слоем, чтобы при таянии вывезенная масса не наносила вред окружающей среде. На данный момент это уже седьмой подобный пункт в Петербурге, если возникнет необходимость, то их появится еще больше. Кроме того, в городе функционирует еще 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов, принадлежащих ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, после новогодних праздников выпало более 30 см снега. Сейчас главная задача - его собрать и вывезти. На данный момент в сутки с улиц Петербурга вывозят около 47-50 тыс. кубометров снега, но и этих мощностей оказывается недостаточно. Количество снегоприемных и снегоплавильных пунктов тоже необходимо увеличивать. Днем работает 210 машин по вывозу, однако основная масса вывозится ночью, когда задействуют около 300 самосвалов.

В начале недели ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 37 см. Такой показатель зафиксирован впервые за эту зиму. Достижение обновилось и в Ленинградской области - в Лодейном Поле, в северо-восточной части региона, высота снежного покрова - также впервые с начала зимы - достигает 66 см. Аналогичные показатели зафиксированы в городе Тихвин на юго-востоке области.