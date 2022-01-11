В Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи со снегопадом

ПЕНЗА, 11 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 11 по 21 января в связи с приближающимся снегопадом, а также в преддверии крещенских купаний. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава региона Олег Мельниченко.

"В связи с прогнозируемым опасным метеорологическим явлением - сильным снегом (снегопадом), а также в целях недопущения несчастных случаев при проведении крещенских купаний ввести с 11 по 21 января 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории всей Пензенской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

В соответствии с распоряжением в готовность приведены силы ГУ МЧС на случай возникновения аварий и заторов на автодорогах из-за снегопада, сотрудники полиции усилят патрулирование трасс, местным властям поручено проинформировать население о том, чтобы сократить до минимума выезды на личном транспорте на время непогоды.

Кроме того, сотрудники ГУ МЧС по распоряжению губернатора проведут учет прорубей на открытых водоемах, оборудованных для крещенских купаний, на местах будут дежурить медики.

Снег идет в Пензе с вечера вторника. В среду в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадом, который продлится до субботы и будет сопровождаться перепадами температур, что может привести к образованию гололеда на дорогах.