Митрополит Иларион встал за дирижерский пульт в Доме музыки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) встал за дирижерский пульт на открытии XII Рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки, желая сделать исполняемые произведения "максимально доступными" для слушателей. Об этом сам митрополит Иларион сообщил журналистам.

Фестиваль открылся во вторник вечером выступлениями Московского синодального хора, Национального филармонического оркестра России (НФОР) и солистов ведущих столичных театров. Они представили программу из сочинений Римского-Корсакова, Хиндемита и Сен-Санса. Митрополит Иларион выступил на вечере художественным руководителем смотра вместе с народным артистом СССР Владимиром Спиваковым.

"Мне всегда хочется сделать ту музыку, которая исполняется, максимально доступной. Поэтому иногда я встаю за дирижерский пульт - для того, чтобы передать слушателям то, что я сам ощущаю, когда знакомлюсь с теми или иными произведениями музыкального искусства", - сказал митрополит Иларион перед началом концерта, отвечая на вопрос, каково ему чувствовать себя в амплуа дирижера.

Фестиваль продлится по 23 января. 15 января состоится концерт в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского при участии хоровой капеллы "Ярославия" и солистов Московской областной филармонии. В рамках фестиваля органист Кельнского собора в Германии Винфрид Бениг исполнит 19 января сочинения Иоганна Себастьяна Баха, хор Московского Сретенского монастыря выступит 21 января. На закрытии фестиваля НФОР и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под управлением маэстро Спивакова исполнят "Реквием" Луиджи Керубини.

Фестиваль проводится ежегодно с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.