КРДВ сообщила о пропусках сроков для заявок о предоставлении гектара в ДФО в собственность

ТАСС, 11 января. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила об участившихся случаях пропуска сроков для подачи заявлений на предоставление "дальневосточного гектара" в собственность или долгосрочную аренду.

"В последнее время участились случаи пропуска сроков направления гражданами - участниками программы "Дальневосточный гектар" заявлений о предоставлении "гектара" в собственность или в долгосрочную аренду", - сказано в сообщении КРДВ.

В корпорации подчеркнули, что заявление участникам программы необходимо подать в течение полугода до завершения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования участком, а не по истечении этого срока. То есть, как пояснили в КРДВ, если участник программы взял землю в августе 2017 года, то в январе 2022 года необходимо подать заявление о предоставлении участка в собственность или аренду лично, посредством почтовой связи, МФЦ или через личный кабинет в ФИС "НаДальнийВосток.РФ".

По истечении пятилетнего срока безвозмездного пользования участком право собственности или аренды на землю, при наличии ранее поданного заявления, будут оформлены в установленном законом порядке. В случае пропуска вышеуказанного срока земля остается в государственной или муниципальной собственности, пояснили в КРДВ.

"Дальневосточный гектар" - земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. С 1 августа прошлого года действие программы было расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа граждане, которые успешно освоили и оформили в собственность или аренду ранее предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более одного гектара.