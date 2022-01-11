В Турции вновь зафиксирован максимальный прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции сообщило во вторник о 74 266 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики.

"За последние 24 часа сделано 430 253 теста, выявлено 74 266 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 137 человек", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата собственного производства Turkovac.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 137 млн человек, первый компонент вакцины введен 57 млн жителей.