В Киевском горсовете вслед за Ровно и Львовом предложили переименовать Россию в "Московию"

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Фракция партии "Голос" в Киевском горсовета предложила столичным депутатам поддержать проект постановления о применении к России названия "Московия". Об этом пишет во вторник украинское издание "Страна".

"Территория нынешней РФ никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией". До 1721 года она называлась "Московское царство" или, как ее еще называли "Московией". Многочисленные и достоверные исторические источники указывают, что название "Русь", происходящие названия от нее могут применяться только к территориям современной Украины", - утверждается в пояснительной записке к проекту постановления.

В Киевсовете большинство составляют фракции "УДАР" мэра города Виталия Кличко и "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, которые, по мнению экспертов, вполне могут поддержать инициативу "Голоса".

Киевсовет стал уже третьим украинским органом местной власти, который хочет переименовать Россию. В декабря 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в "Московию" для "восстановления исторической справедливости". Вслед за депутатами Львовского облсовета переименовать Россию в "Московию" захотели и депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту. Обращение инициировал глава облсовета Сергей Кондрачук (партия "Европейская солидарность").