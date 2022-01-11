Лицей Балтийска получил статус федеральной инновационной площадки

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Лицей №1 в самом западном городе России - Балтийске - с 2022 года получил статус федеральной инновационной площадки, опыт которой, как системообразующей образовательной организации, может быть распространен на всю территорию страны. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе правительства Калининградской области.

"Лицей №1 Балтийска стал одной из 18 общеобразовательных организаций страны и единственной в Калининградской области, получившей статус федеральной инновационной площадки до 2025 года по итогам конкурса, итоги которого утверждены Минпросвещения РФ. Предложенная им программа позволяет школьнику вместе с аттестатом об окончании 11 классов получить диплом о среднем профессиональном образовании", - сказали в пресс-службе.

Программа, предложенная лицеем, предполагает объединение знаний, которые получает школьник по общеобразовательным предметам, например, черчение, физика, биология, с тем, что он узнает на занятиях в кружке по робототехнике. В это же время колледж предлагает ему дополнительную программу по мехатронике с возможностью продолжения обучения по этой специальности. Ученик также получает возможность создать индивидуальную образовательную траекторию по определенному направлению. "Происходит объединение в единую сеть школы, центров дополнительного образования и программ обучения сузов. Cинергия педагогических коллективов и мастеров и интерес учащихся позволит каждому ребенку проявить свой талант, а успешный опыт программы впоследствии будет транслирован на другие школы региона и страны", - пояснили в пресс-службе.

Лицей №1 Балтийска - первая школа Калининградской области, открытая по приказу командующего Краснознаменным Балтийским Флотом 8 августа 1945 года. Первыми учениками стали шестеро юных сынов полка, штурмовавших Пиллау (ныне Балтийск). Сейчас в лицее учатся около 500 школьников. С 1 сентября 2020 года в нем начал работу центр гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста".