Спортзал под Владимиром, которым заинтересовался ОНФ, был заведомо сдан с нарушениями

ВЛАДИМИР, 11 января. /ТАСС/. Экс-руководитель государственного учреждения Владимирской области "Облстройзаказчик" подписал документы о выполнении работ по строительству крытого тренировочно-спортивного зала кадетской школы-интерната в Радужном, зная, что необходимые для сдачи работы на объекте не выполнены. Об этом сообщила экс-сотрудница учреждения Наталья Шмидт в ходе заседания Октябрьского районного суда Владимира во вторник.

Как сообщалось ранее, летом 2021 года сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева подключилась к решению проблемы достройки спортивного корпуса кадетской школы-интерната в Радужном Владимирской области, где подрядчик в течение трех лет не выполняет работы по устранению недостатков после сдачи объекта. 11 января о приемке объекта без фактического выполнения работ в суде сообщила бывшая сотрудница областного учреждения "Облстройзаказчик", которое заключало договор с застройщиком. На заседании суда рассматривалось дело бывшего вице-губернатора региона Рената Чагаева, который, как полагает следствие, получал взятки от экс-руководителя "Облстройзаказчика" за покровительство.

"У нас были факты подписания акта выполненных работ по работам, которые не были выполнены. Данные документы были подписаны директором ["Облстройзаказчика"] Бояриновым. Я знала, что это незаконные действия, но Бояринов подписывал данные акты выполненных работ без моей подписи, зная, что работы не выполнены", - сообщила суду Наталья Шмидт, которая сейчас руководит отделом капитального строительства в горадминистрации Владимира.

Как объяснила чиновница, согласно плану, объект должен был быть построен летом 2018 года, при этом фактически был введен в эксплуатацию в начале 2019 года. Она также пояснила, что документы были подписаны для выполнения плановых показателей по строительству соцобъектов в регионе.

О ситуации

Как сообщалось ранее, на строительство объекта из регионального бюджета было направлено 26 млн рублей. По данным ОНФ, крытый спортивный корпус в кадетской школе-интернате в Радужном торжественно открыли в сентябре 2018 года, однако спустя некоторое время выяснилось, что объект непригоден для занятий спортом - из-за неправильно уложенного пола в спортзале поднимается пыль. Летом 2019 года по требованию Роспотребнадзора занятия в спортзале были прекращены, а в середине 2020 года в силу вступило решение суда, согласно которому подрядчик должен устранить недостатки.

В августе 2021 года суд признал бывшего руководителя "Облстройзаказчика" Андрея Бояринова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") за получение взятки при строительстве школы и приемку без фактической проверки работ по строительству психоневрологического интерната. Он был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12,3 млн рублей.