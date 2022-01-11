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Несколько авиарейсов не смогли сесть в Анталье из-за непогоды

Задержка обратного вылета в Москву составляет более пяти часов

АНТАЛЬЯ /Турция/, 11 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании S7 из Москвы в Анталью не смог приземлиться из-за непогоды в аэропорту прилета и сел в Даламане, задержка обратного вылета составляет более пяти часов, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнил корреспонденту ТАСС уполномоченный авиакомпанией сотрудник в аэропорту Антальи, также на запасной аэродром в Даламан из-за дождя и грозы ушли около четырех - пяти рейсов других авиакомпаний - "Уральских авиалиний" и "Турецких авиалиний" (Turkish Airlines).

По данным онлайн-сервисов, часть внутренних рейсов ушли на запасные аэродромы, некоторые самолеты кружат над взлетно-посадочной полосой.

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