Дагестан стал лидером в стране по темпам вакцинации за последнюю неделю

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Темпы прививочной кампании в Дагестане выросли за прошедшие праздничные выходные в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом, по этому показателю регион занял первое место в стране, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе руководителя региона.

"Глава Дагестана [Сергей Меликов] констатировал, что, несмотря на праздничные дни, за 10 дней января в республике вакцинировано более 60 тыс. человек: в среднем ежедневно по 6 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в декабре. По данным Минздрава России, темп вакцинации, сложившийся в регионе за последнюю неделю, является лучшим по стране, и по этому показателю республика расположилась на первом месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее главой региона Сергеем Меликовым была поставлена задача по 60-процентному охвату вакцинацией от численности взрослого населения, однако этих показателей пока достичь не удалось. Так, на 10 января в регионе привиты лишь более 46% подлежащих вакцинации. Руководитель субъекта выразил уверенность, что именно высокие темпы вакцинации гарантируют снижение количества заболевших.

"В пример Сергей Меликов привел Хивский район, где вакцинировано более 90% людей. При этом в стационарах муниципалитета нет ни одного человека с COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова, по состоянию на данный момент в республике зарегистрировано 66 923 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки - 111. В республике привиты 842 909 человек.