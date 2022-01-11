{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В России зарегистрировали тест-систему ФМБА для выявления омикрон-штамма коронавируса

Тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта" за полтора часа
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, зарегистрирована в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ФМБА.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта", а также различать их за полтора часа.

Набор реагентов разработан по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора, в России выявили в общей сложности 305 случаев заражения этим вариантом.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Калмыкии назвали покушение на главу района попыткой сопротивления политике региона
Подозреваемый в совершении преступления задержан
Читать полностью