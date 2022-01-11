МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности. Об этом ТАСС сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый "паспорт негражданина", то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", - рассказала она. По словам правозащитницы, обладатель нового документа родился в Душанбе, но в возрасте пяти лет его семья переехала в Астрахань. При этом в школу Хакимджанов не ходил, а вел асоциальный образ жизни.

По словам Меркачевой, после очередного задержания полиция выяснила, что правонарушитель не является гражданином ни одного государства, что и стало основанием для выдачи ему временного удостоверения личности.

В России 24 августа прошлого года вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, в силу различных причин находящимся в РФ с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства. Этот документ подтверждает личность лица без гражданства и его пребывание в стране.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, с момента вступления в силу закона выдано почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства. В МВД добавили, что по состоянию на 1 декабря прошлого года, первично принято более 750 заявлений о выдаче такого документа. Наибольшее количество заявлений принято в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской областях. Всего, по данным МВД, в России находятся около 4,5 тыс. человек с неурегулированным правовым статусом, которые могут получить временное удостоверение лица без гражданства.