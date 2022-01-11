Константинопольская церковь назвала антиканоническим создание экзархата РПЦ в Африке

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Константинопольский патриархат назвал антиканоническим решение Русской православной церкви (РПЦ) образовать Патриарший экзархат Африки и выразил солидарность с Александрийской православной церковью в связи с "нарушением ее юрисдикции". Об этом говорится в сообщении Синода по итогам регулярного январского заседания, состоявшегося во вторник под председательством патриарха Варфоломея. Документ публикует греческое агентство церковных новостей "Ромфея".

"При обсуждении антиканонического вторжения Церкви России в юрисдикцию древнего Александрийского патриархата была единогласно выражена братская солидарность первой по трону Церкви Константинополя, ожидающей восстановления канонического порядка на Африканском континенте", - говорится в сообщении.

Ранее Александрийский патриархат, проводящий свое заседание 10-12 января, сделал заявление, в котором выразил "глубокую скорбь по поводу синодального решения Патриархии России об учреждении экзархата в канонических пределах юрисдикции Древней Александрийской Церкви, решения, принятого между праздниками Рождества Христова и Богоявления (25 декабря и 6 января)". По словам синода, "Александрийский патриархат будет продолжать исполнять пастырский долг перед своей паствой, вверенной ему Господом".

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Патриаршим экзархом Африки с титулом "Клинский" был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).

В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет покрывать 23 государства.

Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.

Поддержка раскольнических церковных структур на Украине

В постановлении уточняется, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого часть духовенства Александрийского патриархата, заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Кирилла с просьбой о принятии их в юрисдикцию РПЦ. Многие обращения были сделаны еще в 2019 году, сразу после признания ПЦУ патриархом Феодором.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.