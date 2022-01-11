{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

Демонтаж главной новогодней ели Петербурга перенесли на 25 января

Такое решение власти города приняли из-за многочисленных просьб жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Дата демонтажа главной новогодней ели Санкт-Петербурга на Дворцовой площади перенесена на полторы недели - с 16 на 25 января. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января", - говорится в сообщении Пиотровского.

Праздничное дерево было доставлено на центральную площадь города в ночь на 8 декабря. Его срубили в Приозерском районе Ленинградской области. При украшении ели использовано почти 5 км светодиодных гирлянд. Вокруг нее установлено 48 небольших елочек и восемь декоративных фигур. После праздников, как и годом ранее, из елки будут изготовлены сувениры.

В преддверии Нового года жители Петербурга, как и в 2020 году, выбирали, какую новогоднюю ель стоит установить на Дворцовой - живую или искусственную. Онлайн-голосование проходило с 29 сентября по 1 октября, большинство поддержало установку живого дерева.

До 2020 года на протяжении нескольких лет главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решали горожане в результате интерактивного голосования.

Теги
РоссияНовый год и РождествоСанкт-Петербург
Пандемия COVID-19
Гейтс заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад после вспышки омикрон-штамма
Распространение штамма в той или иной стране оказывает серьезное давление на ее систему здравоохранения, подчеркнул основатель корпорации Microsoft
Гейтс заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад после вспышки омикрон-штамма
Читать полностью