Демонтаж главной новогодней ели Петербурга перенесли на 25 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Дата демонтажа главной новогодней ели Санкт-Петербурга на Дворцовой площади перенесена на полторы недели - с 16 на 25 января. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января", - говорится в сообщении Пиотровского.

Праздничное дерево было доставлено на центральную площадь города в ночь на 8 декабря. Его срубили в Приозерском районе Ленинградской области. При украшении ели использовано почти 5 км светодиодных гирлянд. Вокруг нее установлено 48 небольших елочек и восемь декоративных фигур. После праздников, как и годом ранее, из елки будут изготовлены сувениры.

В преддверии Нового года жители Петербурга, как и в 2020 году, выбирали, какую новогоднюю ель стоит установить на Дворцовой - живую или искусственную. Онлайн-голосование проходило с 29 сентября по 1 октября, большинство поддержало установку живого дерева.

До 2020 года на протяжении нескольких лет главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решали горожане в результате интерактивного голосования.