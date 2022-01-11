На кипрской ферме из-за землетрясения погибли более 1,5 тыс. кур

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1, произошедшее во вторник на Кипре, стало причиной гибели более 1,5 тыс. кур в одном из птицеводческих хозяйств на юго-западе острова. Об этом проинформировала на своем сайте газета Phileleftheros.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в деревне Каллепия к северо-востоку от города Пафос. Испуганные куры во время землетрясения сосредоточились в одной зоне отведенного им помещения и стали забираться друг на друга. Результатом стала гибель 1 586 голов домашней птицы.

Прибывшая на место происшествия ветеринарная бригада установила, что причиной смерти кур стала асфиксия. Ущерб, который понес владелец фермы, оценивается в несколько тысяч евро.

По информации кипрского Департамента геологических исследований, 11 января в 03:08 утра (04:08 мск) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг располагался в морской зоне, в 50 км к западу от города Полис-Хрисохус, на глубине 25 км. В сообщении департамента говорится, что "землетрясение ощущалось на всей территории Кипра, особенно в районе Пафоса", а также "во всем Восточном Средиземноморье". Также сказано, что к 05:30 утра была зафиксирована серия афтершоков с максимальной магнитудой 3,1.

Власти кипрской провинции Пафос - ближайшей к эпицентру землетрясения - установили, что, помимо инцидента с домашней птицей, стихия не обернулась серьезными последствиями для жителей этого региона острова. В деревнях Пано-Ародис и Гуди частично обрушились на обочины дорог два ветхих и заброшенных дома. Еще в двух жилых домах на территории провинции были обнаружены небольшие трещины, которые не представляют угрозы для прочности конструкций зданий.