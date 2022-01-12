Российской прокуратуре исполняется 300 лет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры отмечают профессиональный праздник - День работника прокуратуры Российской Федерации, которой 12 января этого года исполняется 300 лет.

Президент России Владимир Путин будет очно присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства поздравит сотрудников с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее. В прошлом году глава государства в марте принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. В частности, тогда он подчеркнул, что российские прокуроры должны активнее бороться с коррупцией и экстремизмом, уделять больше внимания защите прав предпринимателей, а в первую очередь рассматривать обращения от самых уязвимых слоев населения. Путин поручил строго наказывать и за нарушения при реализации нацпроектов, отметил, что система безопасности в образовательных учреждениях нуждается в совершенствовании. В июле прошлого года в видеообращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии тесных связей с прокуратурами стран Европы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, в торжественных мероприятиях по случаю 300-летнего юбилея принимают участие более 45 делегаций прокуратур других стран. Вечером в среду в Государственном кремлевском дворце состоится праздничный концерт.

Прокуратура России - один из старейших государственных институтов. Она ведет свою историю с учреждения Петром I должности генерал-прокурора, когда 12 января 1722 года указом императора Правительствующему сенату была учреждена российская прокуратура: "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Представляя Сенату первого генерал-прокурора графа Павла Ягужинского, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". С тех пор за прокуратурой закрепилось название "око государево".

В настоящее время прокуратура России объединяет 50-тысячный коллектив, прокуроры присутствуют даже в воинских частях, дислоцированных за рубежом, надзирая за соблюдением законности.