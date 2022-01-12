Эксперты составили рейтинг образовательного потенциала регионов России в технической сфере

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан стали лидерами в рейтинге регионов России по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX, которое при поддержке Фонда Андрея Мельниченко составило список субъектов.

"Победителем рейтинга регионов России по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах стала Москва, вторую позицию занял Санкт-Петербург, на третьем месте расположилась Республика Татарстан. В топ-5 рейтинга также вошли Красноярский край и Свердловская область. Позиции с шестой по десятую заняли Новосибирская, Московская, Томская, Тюменская и Самарская области", - говорится в сообщении.

В Центральной России в тройку лучших помимо Москвы вошли Московская и Воронежская области, на Северо-Западе высокую оценку получил Санкт-Петербург, второе и третье места с большим отставанием заняли Калининградская и Вологодская области. В Сибирском федеральном округе лучшие результаты у Красноярского края, Новосибирской и Томской областей.

Кроме того, в Приволжском федеральном округе лидерами стали Татарстан, Самарская область и Башкортостан. В Уральском федеральном округе первое место у Свердловской области, следом идут Тюменская и Челябинская области. В Южном федеральном округе в топе оказались Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Среди регионов Северного Кавказа высокую позицию занял Ставропольский край, в тройку лидеров также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Северная Осетия. На Дальнем Востоке высокую оценку получили Республика Саха (Якутия), Приморский край и Бурятия.

"Линейка образовательных рейтингов RAEX до сих пор ограничивалась рейтингами вузов и школ, теперь же мы вышли на новый уровень, на котором оценивается образовательный потенциал регионов России. В данном случае - в естественно-математической и инженерно-технической сферах, имеющих особенно важное значение для научно-технологического развития страны. Новый рейтинг показывает, в какой степени регионы способны осуществлять качественную подготовку "технарей". Примечательно, что в двадцатке лидеров 75% регионов приходятся на Приволжье, Сибирь и Урал", - отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков, слова которого приводятся в сообщении.

Как добавил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, данное исследование позволяет увидеть объективную картину положения дел в школах, вузах и регионах в целом в условиях дефицита высококвалифицированных специалистов, особенно в наукоемких производствах. "Рейтинги для работодателя - это мощное подспорье: мы понимаем, кто как готовит студентов и что нужно делать, чтобы укреплять кадровый потенциал", - отметил Чередник.

О рейтинге

В рейтинге представлены все 85 субъектов РФ. В ходе исследования специалисты собрали и проанализировали данные о 60 тыс. выпускниках школ, поступивших в лучшие технические вузы, сведения о результатах нескольких десятков ведущих олимпиад школьников, итоги анкетирования свыше 200 профильных университетов и данные мониторинга вузов Минобрнауки.

Оценка образовательного потенциала регионов велась по двум областям. Первая сфера - математические и естественные науки, вторая - широкий спектр инженерных направлений: энергетика, строительство, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и другие. На место регионов в списке влияли результаты деятельности университетов, школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей. Кроме того, система критериев рейтинга содержит восемь показателей, часть из которых отражает масштаб деятельности и рассчитывается в абсолютных цифрах, а другая часть - в удельном выражении, для оценки эффективности результаты вузов и школ приводятся к численности населения региона. Места в итоговом рейтинге распределяются на основании итоговых баллов субъектов РФ, определяемых суммой взвешенных оценок каждого участника по критериям.