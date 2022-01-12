Аналитики сообщили, что средние тарифы в отелях Москвы приблизились к доковидному уровню

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средние тарифы в московских отелях приблизились к доковидному уровню и достигли 6,3 тыс. рублей за ночь, это на 6,2% ниже, чем два года назад. Такие данные содержатся в аналитическом отчете Marketbeat Lite, который подготовили аналитики Cushman & Wakefield по итогам IV квартала 2021 года.

"После четырех последовательных волн COVID-19 в Москве отельеры адаптировались к работе в условиях нестабильного спроса. Несмотря на продолжающиеся колебания спроса, основные операционные показатели московского рынка стабилизировались, а по средней цене на номер даже приблизились к доковидным уровням", - приводятся слова партнера компании Cushman & Wakefield Марины Усенко.

Согласно отчету, средняя стоимость гостиничного номера за 11 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла на 22% - до 6 315 рублей. По данным аналитиков, это на 6,2% ниже, чем за тот же период доковидного 2019 года.

За 11 месяцев 2021 года московский гостиничный рынок вышел на средний уровень загрузки в 60,5%, при этом в периоды, отмеченные очередной волной COVID-19, загрузка не опускалась ниже 50%, добавляют в Cushman & Wakefield. Однако в компании отмечают, что внутренний спрос уже исчерпал возможности для роста и практически достиг предельных отметок, а зарубежный турпоток из-за пандемии близок к нулевому. "В целом 2022 год может стать очень похожим на 2021-й из-за отсутствия ожиданий значимых изменений на макроуровне", - прогнозируют аналитики.