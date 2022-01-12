Папа Римский Франциск неожиданно побывал в магазине музыкальных дисков в Риме

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь в обход всех протокольных правил выехал из Ватикана и посетил магазин дисков в центре Рима. О необычном визите стало известно случайно благодаря одному из аккредитованных при службе печати Святом престола журналистов, который по совпадению оказался поблизости и смог запечатлеть сцену.

Понтифик, прибывший на обычном легковом автомобиле Fiat 500 белого цвета, пробыл в магазине около четверти часа. Как потом пояснили его владельцы, Франциск был их клиентом до избрания на папский престол и, когда жил в Риме, заходил за дисками. Он обещал навестить магазин и наконец смог исполнить обещание. Владельцы магазина подарили понтифику диск с записью классической музыки.

Франциска не первый раз видят на улицах Рима, и каждый его неожиданный выход привлекает внимание. В один из последних таких случаев он лично заходил за новыми очками в магазин оптики в центре Рима. Служба печати Святого престола, как правило, не сообщает о таких событиях, поскольку они составляют "частную жизнь" понтифика, как переписка, телефонные звонки и личные встречи.