Умер телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Известный телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

"Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", - написал Ефимович.

Он также уточнил, что смерть наступила скоропостижно.

Михаил Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ-Центр" ведущим информационных программ. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года - ведущим телеканала "Россия-24".