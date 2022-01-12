Телефонные мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мошенники придумали новую схему телефонного обмана клиентов банков с помощью голосовых роботов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента", - сказали в пресс-службе.

В главке пояснили, что преступная схема мошенников проста. Они звонят человеку и с помощью банковского робота-помощника сообщают о том, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Например, речь может идти о переводе денег, оформлении кредита и смене номера телефона, привязанного к личному кабинету.

"Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции в связи с новой схемой мошенничества предупреждают, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам, а полицейские не просят участвовать в спецоперации. Там также напомнили, что если вы стали жертвой телефонных мошенников, необходимо немедленно сообщить о случившемся в полицию.