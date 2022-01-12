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"Известия": число случаев мошенничества в России за 2021 год выросло на 6,5%

За январь - ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества, передает газета
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Общее число случаев мошенничества в России за минувший год выросло на 6,5%. Об этом "Известиям" сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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В ведомстве изданию пояснили, что за январь - ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом на 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе МВД, темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. В 2021 году было выявлено более 85 тыс. преступников, совершивших дистанционные хищения, что на 50% больше, чем в 2020 году.

По данным Генпрокуратуры, до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья - зарегистрировано 617 таких инцидентов. Как сообщил "Известиям" основатель ПАО "Городские инновационные технологии" Грант Агасьян, объем онлайн-покупок вырос примерно на 40% и мошенники не могли это не использовать.

"Киберпреступность постоянно эволюционирует: каждый год появляются новые мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенствуются инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. Онлайн-мошенничество стало основным преступлением в интернете", - сказала изданию ведущий аналитик DRP Group-IB Евгения Егорова.

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