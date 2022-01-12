В штате Нью-Джерси введен режим ЧС из-за распространения омикрон-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи ввел режим ЧС в связи с ростом числа заражений коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма, сообщили в администрации штата.

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"COVID-19 остается значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне [заболеваемости], вызванной омикрон-вариантом", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Данная мера позволит штату лучше использовать свои ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала. Режим ЧС будет действовать 30 дней, если за это время власти не решат его продлить.

В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 61,5 млн, умерли 839,5 тысячи человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.