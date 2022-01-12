Посольство России подтвердило информацию о смерти в Доминикане Михаила Зеленского

ГАВАНА, 12 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканы известного российского телеведущего Михаила Зеленского на 47-м году жизни.

"Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного", - сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства Алина Иванова. О причине смерти не сообщается.

Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ-Центр" ведущим информационных программ. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года - ведущим телеканала "Россия-24".